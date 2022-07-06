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Начальник ГРУ Белоруссии обвинил НАТО в подготовке к войне

Начальник ГРУ Белоруссии Косыгин заявил, что НАТО готовится к войне на восточном фланге
Руслан Косыгин

Руслан Косыгин. Кадр: ВоенТВ Беларуси / YouTube

Военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин, пишет БЕЛТА.

Как полагает глава разведки, США и европейские страны последние месяцы начали активно отрабатывать механизмы создания армейских группировок «в кратчайшие сроки». Он обвинил руководство западных держав в намерении применить эти войска против России и Белоруссии «по необходимости».

«По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — пояснил Косыгин.

Военный также назвал польское руководство «последователями Аллена Даллеса», которые «ищут способ свергнуть неугодный им белорусский режим». При этом он заверил, что Минск сможет дать адекватный ответ на «готовящиеся провокации».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил США забыть о разногласиях, работать вместе «ради детей и внуков», а также найти выход из нынешней «тревожной и небезопасной ситуации» на планете.

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Алевтина Запольская
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