Следствие запросило заочного ареста российского ученого по делу о растрате

СКР просит заочного ареста научного руководителя ИНИОН РАН Пивоварова по делу о растрате

Следственный комитет России (СКР) ходатайствует о заочном аресте научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Туда поступили соответствующие материалы от следствия. Пивоварову просят избрать меру пресечения по делу, возбужденному по статье 160 Уголовного кодекса (УК) РФ («Растрата»).

Российский ученый рассказывал ранее о том, что его подозревают в фиктивном трудоустройстве двух человек. Как считают правоохранители, женщина получила один миллион рублей в качестве зарплаты, а ее коллега — 500 тысяч рублей.

Пивоваров с 1998-го по 2015 год занимал должность директора ИНИОН РАН, а затем стал его научным руководителем.