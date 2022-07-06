В России скопилось рекордное число ненужных грузовых вагонов

В России образовался рекордный профицит грузовых вагонов

В России по итогам июня скопилось около 180 тысяч ненужных грузовых вагонов, пишут «Ведомости». Этот показатель стал рекордным с 2015 года.

Нынешний профицит грузовых вагонов на 37 процентов превышает расчетный парк, необходимый для плановой перевозки грузов. Число незадействованных полувагонов составило 81,5 тысячи штук.

По состоянию на конец июня в России насчитывалось более 1,2 миллиона вагонов. Из них 665,2 тысячи в настоящий момент являются порожними, что не означает их полной невостребованности.

При этом значительная часть невостребованных вагонов простаивает на путях общего пользования, затрудняя движение других составов. По словам собеседников издания, рекордный профицит вагонов вызван масштабным поступлением новых единиц за последние годы, а также сокращением объемов грузоперевозок, в том числе из-за санкций.

Из-за избытка свободных вагонов на рынке падают арендные ставки и снижается «доходность бизнеса» операторов. Так, стоимость аренды зачастую не превышает тысячи рублей в сутки против 2,8 тысяч в апреле. Из-за этого многие крупные операторы расторгают договоры аренды и операционного лизинга.

При этом снижение ставок аренды вагонов не повлияло на финансовый результат компаний-грузоотправителей из-за того, что с 1 июня РЖД повысили тарифы на пользование железнодорожными путями.