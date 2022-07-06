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Россияне заработали десятки миллионов на чужих квартирах и попали в тюрьму

В Перми лжериелторы заработали 33 млн рублей от продажи чужих квартир и попали в тюрьму

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

В Перми лжериелторы заработали десятки миллионов рублей на чужих квартирах и попали в тюрьму. В общей сложности мошенники обманули 35 россиян, пишет «АиФ-Прикамье».

Речь идет о супругах, которые создали якобы риелторское агентство. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, с 2009 по 2018 год злоумышленники вынуждали людей под разными предлогами продать жилье — нередко их клиентами были асоциальные граждане.

Лжериелторы обещали, что после сделки помогут найти меньшее по площади жилье и вернут разницу от продажи, которую можно было бы направить на погашение долгов по коммунальным счетам. Чтобы убедить россиян продать квартиру или комнату, женщина иногда представлялась сотрудницей управляющей компании или юристом.

После завершения сделки мошенники предлагали бывшим владельцам жилья оставить деньги им на хранение — эти средства потерпевшие больше не видели. Чтобы жертвы злоумышленников не обращались в полицию, супруги выдавали им небольшие суммы. Для убедительности они также подыскивали возможные варианты нового жилья.

В общей сложности по такой схеме лжериелторы заработали 33 миллиона рублей. Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей, а женщину — к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Ударная волна
Нина Ташевская
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