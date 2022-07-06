В Госдуме заявили о начале ротации подразделений в ходе спецоперации

Депутат Картаполов сообщил о начале ротации подразделений в ходе спецоперации на Украине

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине проводится ротация подразделений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, российские военнослужащие имеют возможность восстанавливаться, а также приводить себя в порядок.

Ранее Картаполов рассказал, что часть украинских военных, которые сдались в плен, находятся в России, с ними проводят следственные действия. Он добавил, что многие из сдавшихся в плен бойцов ВСУ высказывают желание получить российское гражданство и не хотят возвращаться на Украину, заключил депутат.