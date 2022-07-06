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В Канаде заявили о «выстрелившей» по доллару России

Toronto Star: Россия «выстрелила» по финансовой системе НАТО, успешно ответив на санкции

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Россия «выстрелила» по доллару благодаря успешному ответу на антироссийские санкции. Об этом сообщает канадская газета Toronto Star.

«Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции. Кроме того, ситуация на Украине привела к новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар», — заявил обозреватель Фрэнк Джустра.

Он указал, что ключевую роль в произошедшем сыграло решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли. Отмечается, что новый порядок будет строиться вокруг товарных валют, что приведет к падению доллара и евро.

22 июня Путин рассказал, что на основе корзины валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) может быть создана новая международная резервная валюта. По его словам, Россия предлагает другим государствам БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка, которая считается альтернативой SWIFT.

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Алина Гончарова
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