46-летняя блогерша назвала один алкогольный напиток секретом своей красоты

TikTok-блогерша Ольга из США назвала саке секретом своей моложавой внешности

Блогерша Ольга из США назвала один вид алкоголя секретом своей красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам юзерши с никнеймом @naturalfacebible, поддерживать моложавый внешний вид ей помогает традиционный японский алкогольный напиток саке, который также называют рисовым вином или водкой. Однако американка предупредила, что употреблять его внутрь не требуется. Данный продукт следует применять в качестве ингредиента для масок, наносимых на лицо и шею.

«Японская процедура по уходу за кожей, которую я выполняю для устранения темных пятен и предотвращения старения», — сообщила 46-летняя инфлюэнсерша, на страницу которой подписано более 334 тысяч человек. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала лицо без макияжа с едва заметными морщинами.

Ранее в июле молодо выглядящая 92-летняя свекровь блогерши Зои Мари Джоан Самнер раскрыла секрет красоты. Женщина рассказала, что всю жизнь поддерживала себя в хорошей физической форме и питалась простой пищей. «Обычно это были пироги с мясом, картофелем или с сыром и луком, а также чипсы и тушеное мясо — ничего особенного», — поделилась она.