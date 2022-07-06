В Германии сообщили о возможном срыве плана по поставкам СПГ

Bild: план министра Хабека по поставкам СПГ в Германию находится под угрозой срыва

План министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) может быть сорван. Об этом стало известно изданию Bild, передает ТАСС.

Основной причиной возможного срыва планов является нехватка танкеров для перевозки сырья. В частности, Федеральное сетевое агентство Германии собиралось импортировать 13 миллиардов кубометров СПГ в первой половине 2023 года для замены российского газа.

Как отметил Мартин Крегер из Союза судовладельцев, в немецком торговом флоте нет танкеров, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. Всего в мире доступно почти 500 таких танкеров. «Но спрос со стороны других регионов высок», — отметил он. Эксперт из Института германской экономики Андреас Фишер также указал на то, что большинство танкеров уже привязано к долгосрочным контрактам. Кроме того, необходимые объемы СПГ должны быть доступны на мировом рынке, а на данный момент одобрен только один из трех запланированных терминалов.

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай заявил, что стратегия Хабека провалилась, так как этот план не сможет заменить необходимое предстоящей зимой количество газа. В свою очередь, глава земельной группы Христианско-социального союза Александер Добриндт призвал установить фиксированную базовую цену на газ.

Ранее Bloomberg сообщал, что ситуация с сокращением поставок газа из России в Европу вынуждает немецкие банки начать подготовку к возможному ухудшению ситуации. Учреждениям необходимо отложить дополнительные средства, чтобы покрыть потенциальный всплеск дефолтов местных компаний в случае прекращения поставок российского топлива.