Группу российских полицейских задержали за вымогательство у закладчиков

В Пятигорске задержаны 11 полицейских по подозрению в вымогательстве денег у закладчиков

В Пятигорске правоохранители провели спецоперацию по изобличению преступной группы, состоящей из сотрудников полиции, которых подозревают в вымогательстве денег у закладчиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, задержаны 11 полицейских, среди которых начальник батальона патрульно-постовой службы. Им инкриминируют систематическое вымогательство у подозреваемых по делам о незаконном обороте наркотиков. Граждан ловили на поиске закладки, а затем вынуждали откупаться от полицейских за непривлечение к уголовной ответственности, уточняет ТАСС.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании полицейским меры пресечения.