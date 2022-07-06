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Группу российских полицейских задержали за вымогательство у закладчиков

В Пятигорске задержаны 11 полицейских по подозрению в вымогательстве денег у закладчиков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пятигорске правоохранители провели спецоперацию по изобличению преступной группы, состоящей из сотрудников полиции, которых подозревают в вымогательстве денег у закладчиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, задержаны 11 полицейских, среди которых начальник батальона патрульно-постовой службы. Им инкриминируют систематическое вымогательство у подозреваемых по делам о незаконном обороте наркотиков. Граждан ловили на поиске закладки, а затем вынуждали откупаться от полицейских за непривлечение к уголовной ответственности, уточняет ТАСС.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании полицейским меры пресечения.

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Любовь Ширижик
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