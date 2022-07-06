Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы

Тинькофф банк приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября

Тинькофф банк приостановил проведение исходящих валютных SWIFT-переводов в зарубежные банки, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

Ограничение будет действовать до 1 октября. «Это касается физических лиц и исходящих SWIFT-переводов во всех валютах, включая доллары США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк «долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95 процентов зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег». «Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — отмечает банк.

При этом кредитная организация подчеркивает, что ограничения на валютные операции не являются способом заработка, а призывом со стороны банка менять «валютные предпочтения с учетом геополитических реалий». Тинькофф банк обещает направить средства, собранные в виде комиссий по валютным счетам и переводам, на благотворительность.

При этом входящие SWIFT-переводы в пользу клиентов Тинькофф банка будут по-прежнему осуществляться согласно тарифным условиям.

Ранее кредитная организация ввела ограничения на SWIFT-переводы, установив минимальный размер для исходящих переводов в 20 тысяч долларов и комиссию на входящие переводы в размере трех процентов от суммы.

