В Татарстане появился новый памятник природы

В Татарстане появилась особо охраняемая природная территория «Ципьинский лес»

Особо охраняемая природная территория регионального значения «Ципьинский лес» была создана в Балтасинском районе Республики Татарстан. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на постановление премьер-министра региона Алексея Песошина.

Природный памятник площадью 118,9 гектара был учрежден с целью охраны обычных и краснокнижных животных и растений, сохранения искусственных и естественных еловых, сосновых и пихтовых насаждений. Отмечается, что особый статус позволит реализовать задачу сохранения и восстановления популяций животных в регионе.

Ранее стало известно, что на Камчатке разработали безопасный маршрут на вулкан Мутновский. Его откроют для туристов после завершения паспортизации. На вулкане будут установлены ограждения и будет натянут трос для безопасности посетителей маршрута.