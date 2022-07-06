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Зарплаты бюджетников повысят на триллион рублей за три года

Российским бюджетникам повысят зарплаты на триллион рублей за три года

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минфин запланировал повышение зарплат бюджетников совокупно на триллион рублей в ближайшие три года, пишет РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023-25 годы.

В 2023 году оклады бюджетников планируется повысить на 104,7 миллиарда рублей, в 2024-м — на 359 миллиардов, в 2025-м — на 541,7 миллиарда.

Наибольшая индексация предназначена военным — на 547 миллиардов рублей за три года. Далее следуют сотрудники федеральных государственных учреждений (280 миллиардов) и гражданских госслужащих (120 миллиардов).

При этом в отношении разных категорий бюджетных работников использовались разные коэффициенты индексации. Так, к военным применялся прогнозный показатель инфляции: 6,1 процента в 2023 году и по четыре процента в 2024-м и 2025-м.

К остальным категориям бюджетников, фигурировавшим в различных версиях «майских указов» президента Владимира Путина, применялись ожидаемые темпы роста средних номинальных зарплат по стране: 9,9 процента в 2023 году, 7,7 процента в 2024-м и 6,5 процента в 2025-м.

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Платон Щукин
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