В России стартовали выборы лучших клиперов

Сервис «VK Клипы» впервые анонсировал премию для лучших клиперов

Сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» впервые анонсировал «Премию VK Клипов — 2022» — победителей выберут пользователи вместе с экспертным жюри. Об этом сообщается в пресс-релизе российского сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Среди номинантов числятся блогеры Денис Милюков, Карина Кросс, Катя Адушкина, Лера Изумруд, ведущая Ольга Бузова, актер Сергей Безруков и другие — до 15 июля любой желающий может отдать свой голос за лучшего кандидата.

Известно, что в премии 12 номинаций — от «самого смешного» или «семейного» клипера до «прорывного» и «яркого». В 11 категориях пользователи определят шорт-лист из трех номинантов, после чего победителей выберет экспертное жюри. Для одной номинации предусмотрены особые правила: судьбу «Приза зрительских симпатий» вершит только аудитория — выиграет клипер, который получит больше всего голосов от юзеров «VK Клипов».

Результаты «Премии VK Клипов — 2022» будут озвучены 24 июля на московской сцене блогеров VK Fest, самого масштабного open-air текущего лета. Победители получат памятные награды и специальные метки в профиле.

«"VK Клипы" — это место встречи талантов, где контентмейкеры могут найти свою аудиторию и стать популярными. На текущий момент в сервисе больше 16 миллионов клипов — и авторы продолжают на регулярной основе создавать интересный и качественный контент. Мы гордимся их творчеством и хотим отметить их заслуги — поэтому проводим первую официальную премию», — пояснила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

В поддержку фестиваля «VK Клипы» также запустили челлендж «Фест из подручных средств»: победители получат 10 пригласительных билетов на VK Fest. Чтобы принять участие, необходимо выбрать песню любого исполнителя из лайнапа фестиваля, создать подходящий образ из бытовых предметов и до 10 июля опубликовать видео домашнего концерта в «VK Клипах» с хештегом #МойVKFest.