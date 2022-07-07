В Авито Работа раскрыли самые востребованные профессии II квартала 2022 года

Авито Работа проанализировала рынок труда массовых профессий

Во II квартале 2022 года наибольшая доля вакансий на Авито Работе пришлась на группы профессий «Производство, сырье, с/х» и «Продажи» — по 18 процентов. Средняя зарплата в производстве составила 38 000 рублей, в продажах — 31 500 рублей.

Самый высокий уровень медианных зарплат в производственной сфере отмечен в Москве (65 000 рублей), а специалисты сферы торговли больше всего зарабатывают в Петербурге (47 500 рублей).

В топ самых востребованных групп профессий у работодателей на Авито по доле вакансий во II квартале вошли «Производство, сырьё, с/х» и «Продажи» (по 18 процентов от всех вакансий на платформе), «Строительство» (13 процентов). При этом количество вакансий в сфере строительства на Авито Работе увеличилось на 35 процентов по сравнению с I кварталом 2022 года, в производстве — на 14 процентов, а в продажах — на 11 процентов.

«Объемы промышленного производства в России растут, и у работодателей появляется потребность в новых валифицированных кадрах. Это подтверждают и данные Авито Работы: по итогам II квартала группа профессий «Производство, сырье, с/х» стала лидером по количеству предложений. На Авито вакансии в производстве могут найти как опытные, так и начинающие специалисты, а чтобы пользователям было легче ориентироваться среди сотен тысяч предложений, мы отмечаем и выделяем аккаунты проверенных работодателей значком “Компания проверена”», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Медианная зарплата в производственной отрасли, по данным Авито Работы, во II квартале 2022 года составила 38 000 рублей. В группе профессий «Продажи» — 31 500 рублей, а в строительной сфере (13 процентов запросов) — 45 000 рублей. Четвертое и пятое места занимают «Транспорт, логистика» (10 процентов) и «Автомобильный бизнес» (8 процентов) с медианными зарплатами в 47 500 рублей и 50 000 рублей.

В большинстве городов на Авито лидируют сферы производства и продаж. Например, производственная отрасль на первом месте по доле вакансий в Ульяновске (29 процентов), Набережных Челнах (28 процентов), Ижевске (25 процентов), Барнауле (24 процента), Челябинске (23 процента) и многих других сибирских городах, где процент доли варьируется от 17 до 21 процента.

При этом во II квартале 2022 года наибольшую динамику числа вакансий показывают Кемерово и Омск: +32 и +31 процент по сравнению с I кварталом. Самые высокие зарплаты в данной сфере у москвичей и петербуржцев (65 000 и 55 000 рублей соответственно). После двух столиц на третьем месте по медианной зарплате находится Екатеринбург, где строителям платят 50 000 рублей.

Сфера продаж по доле вакансий на Авито Работе лидирует в Астрахани (21 процент), Ставрополе (21 процент), Иркутске (20 процентов), Оренбурге (19 процентов) и Саратове (19 процентов). При этом наибольшая динамика роста вакансий в продажах отмечена в Сочи: +43 процента по сравнению с I кварталом 2022 года. Больше всего заработать в торговой сфере можно в двух столицах и Сочи (42 000 — 47 000 рублей).

Тюмень оказалась лидером среди других российских городов по объему вакансий в группе профессий «Строительство» — (17 процентов), а самый активный прирост предложений для строителей относительно I квартала отмечен в Омске (+72 процента).

В отличие от большинства российских городов, в двух региональных столицах — в Сочи и Екатеринбурге — сложилась иная ситуация. В курортном Сочи лидирует ресторанная сфера, где доля вакансий составила 29 процентов: в летний сезон и пик туризма заведения нуждаются в дополнительных сотрудниках из-за наплыва гостей. Медианная зарплата здесь составила 30 000 рублей. В Екатеринбурге на первом месте оказалась группа профессий «Транспорт, логистика» (25 процентов) с медианной зарплатой 50 000 рублей.

