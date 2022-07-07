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Назван способ вернуть часть средств из пенсионных накоплений

Директор Мошляк заявил о праве получить до 15,6 тысячи рублей за внесенные в НПФ средства

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк рассказал, как вернуть часть средств, внесенных в негосударственные пенсионные фонды. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Мошляк назвал способ вернуть часть средств из пенсионных накоплений и заявил о праве россиян получить ежегодный налоговый вычет в размере до 15,6 тысячи рублей

«Максимальная база такого вычета — 120 тысяч рублей. Если вы официально трудоустроены, то сможете вернуть до 15,6 тысячи рублей. Их также можно внести на свой пенсионный счет для реинвестирования и роста суммы накоплений», — объяснил специалист.

По мнению эксперта, чтобы накопить на пенсию, каждый месяц следует откладывать 3-5 процентов от доходов, повышая размер взносов пропорционально росту прибыли. Кроме того, можно подключить автоплатеж или подать заявление в бухгалтерию своего работодателя чтобы тот регулярно удерживал взносы из зарплаты. При этом размер выплат и их периодичность выбирает сам россиянин.

«Считается, что для сохранения привычного уровня жизни достаточно обеспечить ее в размере 60-70 процентов от утраченного заработка. Чтобы определить, сколько от сегодняшнего дохода вам необходимо откладывать на будущий пенсионный капитал, нужно учесть возраст и предположительный размер страховой государственной пенсии по старости. На 1 января 2022 года ее средний размер составлял от 14 тысяч до 25 тысяч рублей в зависимости от региона», — заключил Мошляк.

Ранее россиянам назвали условие выгодной покупки стажа для пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о необходимости получать белую зарплату для будущих выплат.

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Марина Совина
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