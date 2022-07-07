Лысых россиян предостерегли от мытья головы мылом
Трихолог Наталия Жовтан предостерегла лысых россиян от мытья головы мылом. Ее слова приводит издание «Газета.ру».
Жовтан порекомендовала выбирать шампунь, исходя из типа кожи. «Ни в коем случае нельзя мыть кожу голову мылом, и вообще не стоит использовать вместо шампуней щелочные средства. Даже если волос нет, сальные железы никуда не делись», — предупредила она.
По словам Жовтан, важно правильно подбирать шампунь, даже если волос почти не осталось. «Волосяной фолликул потерялся, стержень ушел, но все структуры кожи головы остались на месте. В частности, потовые железы», — сказала врач, порекомендова при жирной коже головы мыть ее шампунем с пометкой «для жирных волос».
Трихолог подчеркнула, что не считает лысину недостатком. «Многим мужчинам лысина очень идет — это импозантно, харизматично», — заключила она.
Ранее Оксана Гизингер, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук назвала облысение, сухость кожи и другие недуги симптомом дефицита витаминов и микроэлементов. По словам эксперта, острая нехватка витаминов может привести к проблемам с кожей и волосами, головным болям, ухудшению самочувствия и слабость.