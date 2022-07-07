Лысых россиян предостерегли от мытья головы мылом

Врач Наталия Жовтан: лысым нельзя мыть голову мылом

Трихолог Наталия Жовтан предостерегла лысых россиян от мытья головы мылом. Ее слова приводит издание «Газета.ру».

Жовтан порекомендовала выбирать шампунь, исходя из типа кожи. «Ни в коем случае нельзя мыть кожу голову мылом, и вообще не стоит использовать вместо шампуней щелочные средства. Даже если волос нет, сальные железы никуда не делись», — предупредила она.

По словам Жовтан, важно правильно подбирать шампунь, даже если волос почти не осталось. «Волосяной фолликул потерялся, стержень ушел, но все структуры кожи головы остались на месте. В частности, потовые железы», — сказала врач, порекомендова при жирной коже головы мыть ее шампунем с пометкой «для жирных волос».

Трихолог подчеркнула, что не считает лысину недостатком. «Многим мужчинам лысина очень идет — это импозантно, харизматично», — заключила она.

Ранее Оксана Гизингер, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук назвала облысение, сухость кожи и другие недуги симптомом дефицита витаминов и микроэлементов. По словам эксперта, острая нехватка витаминов может привести к проблемам с кожей и волосами, головным болям, ухудшению самочувствия и слабость.