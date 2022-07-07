Россиянам раскрыли пользу популярного советского тренажера

Врач Агапкин заявил, что упражнения на диске здоровья тренируют координацию

Упражнения на диске здоровья тренируют координацию и могут служить кардиоаэробной нагрузкой. Пользу от занятий на этом популярном в СССР тренажере в эфире программе «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Что позволяет делать этот диск? Во-первых, он тренирует координацию движений. Во-вторых, если мы добавим к вращению небольшое сгибание колен, мы получим замечательное силовое упражнение на нижние конечности», — объяснил Агапкин, крутясь на советском тренажере.

Доктор предупредил: тех, кто делают это упражнение, должны держать корпус в вертикальном положении и не должны сутулиться. Необходимо совершать небольшие короткие движения ног и таза относительно корпуса, не поворачиваясь всем телом, подчеркнул врач.

По словам специалиста, во время занятий на диске работают квадратные мышцы поясницы, косые и прямые мышцы живота. При сгибании коленей нагрузка приходится на мышцы ног, отметил врач. «И плюс ко всему это кардиоаэробная нагрузка», — заявил Агапкин. Он выразил уверенность в том, что пользу для здоровья принесут даже несколько минут занятий на таком тренажере.

Ранее коллега Агапкина, врач и телеведущий Александр Мясников, назвал пять советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. В их число доктор включил рыбий жир, морскую капусту и яблочный уксус.