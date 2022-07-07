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В центре Москвы произошла массовая драка

На Покровке в центре Москвы пять человек устроили драку, их доставили в отдел полиции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Москвы на улице Покровка произошла массовая драка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, потасовка произошла рано утром в среду, 6 июля, в районе дома номер 12. Тогда словесный конфликт пяти человек перерос в массовую драку. В итоге их доставили в отдел полиции.

В отношении россиян сотрудники правоохранительных органов оставили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. После массовой драки проводится проверка.

Ранее в Москве более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в промышленной зоне Руднево. Многие участники конфликта были вооружены досками, железными прутьями и метлами.

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Анастасия Шейкина
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