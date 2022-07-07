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Попытавшегося схитрить на ЕГЭ школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей

В Курской области школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей за попытку списать на ЕГЭ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Курской области суд оштрафовал на 3 тысячи рублей школьника, который попытался схитрить во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.

По информации суда, инцидент произошел 6 июня на ЕГЭ по физике. Подросток использовал шпаргалку, чтобы списать правильные ответы, однако его действия зафиксировала система видеонаблюдения. В результате школьника удалили из аудитории, по факту чего был составлен соответствующий акт.

Рассмотрев все обстоятельства, Государственная экзаменационная комиссия Комитета образования и науки Курской области аннулировала результат экзамена. Кроме того, выпускника лишили права пересдачи ЕГЭ в 2022 году.

По итогам суда подросток был оштрафован на 3 тысячи рублей за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации. На заседание виновник не явился.

Ранее в Казани выпускник попал в больницу после попытки списать на ЕГЭ. Школьник пытался списать ответы с помощью размещенного в ухе микронаушника, через который ему должен был подсказывать ответы знакомый. Однако подросток засунул устройство слишком глубоко в ухо, и его пришлось извлекать врачам.

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Константин Лысяков
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