Путин рассказал о рекордной эмиссии долларов в США

Путин рассказал о рекордной эмиссии на 5,9 триллиона долларов

Президент Владимир Путин рассказал о рекордном объеме эмиссии долларов в США за время пандемии COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов», — отметил Путин.

По его словам, эта сумма составляет 38 процентов от общей денежной массы, а также равняется объему эмиссии за последние 40 лет.

Также Путин рассказал об эмиссии евро. По его подсчетам, Европейский центробанк напечатал за последние два года 2,5 триллиона евро, что привело к росту глобальной инфляции. При этом, по мнению президента, Россия эмитировала деньги и оказывала поддержку экономике более «точечно и аккуратно».