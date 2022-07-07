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Стало известно о попытках ЕС и Украины исключить Россию из ВТамО

Замглавы ФТС Давыдов: ЕС и Украина пытались исключить Россию и Белоруссию из ВТамО

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Украина пытались добиться исключения России и Белоруссии из Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — пояснил он.

По словам Давыдова, в ходе участия России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять взвешенную резолюцию, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

«Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров», — заключил замглавы ФТС.

В настоящее время между Россией и Белоруссией не существует физической границы, и большинство товаров не подвергается таможенному контролю.

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Марина Совина
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