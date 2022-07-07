Корейские рыбаки получили сроки за нападение на российских пограничников

Во Владивостоке суд дал до 13 лет колонии рыбакам КНДР за нападение на пограничников РФ

Приморский краевой суд во Владивостоке вынес приговор 14 рыбакам из КНДР за нападение на российских пограничников в 2019 году в Японском море. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

12 подсудимых получили сроки от четырех до 13 лет лишения свободы в колонии за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, двое фигурантов оправданы судом.

17 сентября 2019 года российские пограничники застали рыболовное судно под флагом КНДР во время незаконной добычи кальмара в Японском море в исключительной экономической зоне России. При задержании судна 17 рыбаков напали на российских пограничников, причинив им вред здоровью средней тяжести.

Ранее трое напавших были осуждены на сроки от четырех до семи лет.