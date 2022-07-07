Путин назвал благом для экономики уход иностранных компаний

Путин назвал благом для российской экономики уход из страны иностранных компаний

Президент Владимир Путин назвал благом для российской экономики уход иностранных компаний. Его слова приводит РИА Новости.

«В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — отметил Путин.

Глава государства не в первый раз высказывается о пользе ухода иностранных компаний с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Ранее он говорил, что освободившиеся ниши необходимо занимать отечественным игрокам.

С конца февраля об уходе с российского рынка объявили несколько десятков зарубежных компаний из разных отраслей. Большинство из них объясняли свое решение невозможностью работать в России в условиях спецоперации и возникшими логистическими сложностями.