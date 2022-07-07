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Путин назвал благом для экономики уход иностранных компаний

Путин назвал благом для российской экономики уход из страны иностранных компаний

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал благом для российской экономики уход иностранных компаний. Его слова приводит РИА Новости.

«В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — отметил Путин.

Глава государства не в первый раз высказывается о пользе ухода иностранных компаний с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Ранее он говорил, что освободившиеся ниши необходимо занимать отечественным игрокам.

С конца февраля об уходе с российского рынка объявили несколько десятков зарубежных компаний из разных отраслей. Большинство из них объясняли свое решение невозможностью работать в России в условиях спецоперации и возникшими логистическими сложностями.

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