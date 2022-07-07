Главу центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук взяли под стражу

В Москве суд арестовал главу центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана 6 июля по ходатайству следователя. Подсудимый взят под стражу до 22 августа.

Следствие подозревает Грудзинского в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 («Мошенничество»). Глава центра является кандидатом технических наук.