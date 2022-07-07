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В Греции задержан грузинский вор в законе Како Биланишвили с членами ОПГ

Греческие полицейские задержали вора в законе Како Биланишвили и 12 членов его ОПГ

Кадр: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

В Греции полицейские задержали преступную группировку уроженцев Грузии, которой руководил 72-летний вор в законе Како Биланишвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным издания, 13 сообщников, в том числе одна женщина, совершили не менее 47 краж. В качестве оружия они использовали кастеты и трости, а награбленное продавали в грузинском ресторане в Афинах.

Стражи порядка во время обысков по десяти адресам изъяли деньги, драгоценности и автомобили на общую сумму 434 тысячи евро, а также огнестрельное оружие, оформленное на местную полицию. Некоторые члены банды имели судимости, были высланы из Греции, а затем вернулись, сменив фамилию.

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Екатерина Власова
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