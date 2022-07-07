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Экономист заявил о тревоге на мировом рынке газа

Экономист Кульбака заявил о тревоге на мировом рынке газа

Фото: Jens Büttner / dpa / Globallookpress

Рост цен на газ в Европе связан с неопределенностью вокруг поставок из России, а также с сокращением их объемов, что вызвало тревогу на рынке, считает экономист, доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру»

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг превысила 1 950 долларов впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Подобная динамика связана, в первую очередь, с неопределенностью поставок со стороны России, — считает Кульбака. — Но нужно понимать, что биржевая цена — это не цена для конечных потребителей. Да, действительно, если на данный момент у вас нет газа и его необходимо купить немедленно, то он будет продан по указанной цене. Но говорить, что по ней же заключаются контракты, не совсем правильно. В любом случае, это нормальный рыночный процесс: когда товара мало, он дорожает».

Экономист также добавил, что рынок мог отреагировать на сокращение поставок газа в Европу.

Ранее стало известно, что Нидерландам удалось покончить с зависимостью от российского газа. Об этом заявил агентству Reuters министр энергетики страны Роб Джеттен. При этом глава ведомства отметил, что государству по-прежнему угрожает любой обширный газовый кризис в регионе, так как оно остается крупным хабом — центром хранения и распространения топлива в другие страны Европы.

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Наталия Белова
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