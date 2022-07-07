Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли

В Челябинской области двое мужчин пытались спасти лебедей из рыболовных сетей и утонули

Двое жителей Челябинской области утонули, спасая запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Об этом сообщил Миасский пожарно-спасательный гарнизон на странице во «ВКонтакте».

По данным МЧС, инцидент произошел в среду, 6 июля, на пруду в поселке Мирный. Очевидцы рассказали, что погибшие заметили лебедей, попавших в ловушку примерно в 50 метрах от берега. Один мужчина поплыл к птицам, однако запутался в рыболовных сетях. Второй попытался его спасти, но в результате погиб сам.

Ведомство уточнило, что одного из погибших на берег вытащил очевидец происшествия. Тело второго из воды извлекли спасатели. В обстоятельствах происшествия будет разбираться полиция.

Ранее в Свердловской области шестилетний мальчик упал в воду с пирса на реке Путишна и утонул. Взрослые ждали, когда он выплывет, и слишком поздно начали его поиски.