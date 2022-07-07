Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли

В Челябинской области двое мужчин пытались спасти лебедей из рыболовных сетей и утонули

Фото: группа во ВКонтакте «Миасский пожарно-спасательный гарнизон»

Двое жителей Челябинской области утонули, спасая запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Об этом сообщил Миасский пожарно-спасательный гарнизон на странице во «ВКонтакте».

По данным МЧС, инцидент произошел в среду, 6 июля, на пруду в поселке Мирный. Очевидцы рассказали, что погибшие заметили лебедей, попавших в ловушку примерно в 50 метрах от берега. Один мужчина поплыл к птицам, однако запутался в рыболовных сетях. Второй попытался его спасти, но в результате погиб сам.

Ведомство уточнило, что одного из погибших на берег вытащил очевидец происшествия. Тело второго из воды извлекли спасатели. В обстоятельствах происшествия будет разбираться полиция.

Ранее в Свердловской области шестилетний мальчик упал в воду с пирса на реке Путишна и утонул. Взрослые ждали, когда он выплывет, и слишком поздно начали его поиски.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона
Незнакомец незаконно въехал в квартиру мужчины и отказался покидать ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.