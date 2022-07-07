Дочь нашла страницу матери в соцсети и была неприятно удивлена ее новым хобби

Дочь в шутку посоветовала матери продавать фото ступней и нашла такие снимки в ее соцсетях

21-летняя пользовательница Reddit поделилась историей о том, как в шутку посоветовала матери зарабатывать на продаже фотографий ступней в соцсетях. Позже девушка нашла ее страницу в соцсетях и была неприятно удивлена ее новым хобби. Оказалось, что мать восприняла совет дочери всерьез и действительно начала торговать снимками ног.

Автор поста рассказала, что у них с матерью, которая недавно уехала в другую страну, похожее чувство юмора. «Несколько месяцев назад моя мама прислала мне фотографию педикюра, который сама сделала. Я сказала, что он выглядит очень мило», — рассказала пользовательница. Затем мать призналась, что после развода и переезда у нее очень мало денег. В ответ на это дочь в шутку предложила ей продавать снимки ног.

Месяц спустя мать прислала еще одну фотографию педикюра и сказала, что заинтересовалась продажей фотографий ступней. Девушка подумала, что она шутит: «Я засмеялась и сказала: "Дерзай!" Она тоже засмеялась». Спустя еще неделю мать прислала дочери скриншот сообщения от пожилого мужчины в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), который просил фото ее ступней и сообщила, что решила воспользоваться идеей о заработке на продаже таких фото. «Я сказала, что мне неловко, что она рассказывает мне об этом, и она пообещала, что больше не будет поднимать эту тему», — рассказала пользовательница.

Однажды девушка решила изучить соцсети матери и обнаружила, что все ее последние фотографии — это только ее ступни. «Я почувствовала себя так отвратительно и неловко. Но хуже всего то, что, прокрутив страницу вниз, я увидела фотографию моего автопортрета с подписью, в которой мама говорила, что гордится мной», — написала она. Девушка добавила, что после этого потребовала от матери удалить портрет, и та выполнила ее просьбу.