«Ленком» утвердил должность главного режиссера

«Ленком Марка Захарова» пригласил на должность главного режиссера Алексея Франдетти

Государственный театр «Ленком Марка Захарова» пригласил на должность главного режиссера Алексея Франдетти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Решение обсуждали на творческом совете, где собралась почти вся труппа театра, рассказал Варшавер.

«Я доложил ситуацию творческому совету, где все единогласно проголосовали за то, чтобы пригласить Алексея Франдетти в качестве главного режиссера», — заявил он.

Окончательное решение по назначению главного режиссера примет Департамент культуры Москвы. Также появилась информация, что договор с обладателем «Золотой маски» пока заключат на год.

Прошлым худруком «Ленкома» был Марк Захаров. Театральный и кинорежиссер руководил театром на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Театральный деятель умер 28 сентября 2019 года после продолжительной болезни.