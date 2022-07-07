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IKEA ввела ограничения на покупку товаров на распродаже

На онлайн-распродаже IKEA россиянам дадут приобрести товары не более чем на миллион рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA ввела ограничения на покупку товаров во время онлайн-распродажи. Россиянам дадут приобрести товары общей стоимостью не более одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что один человек может положить в корзину не более 70 позиций с одинаковым артикулом, а вес всех товаров не должен превышать одну тысячу килограммов. «Некоторые артикулы (такие как петли, реечное дно и т.д.) можно купить только в составе комбинации либо не более 10 штук (петли) и 1 штуки (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке», — уточнили в компании.

Доставлять онлайн-заказы будут только в те города, где есть магазины сети IKEA — Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу и на прилегающие к ним территории (не более 50 км от города). При этом оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon, Почта России) можно также только в городах, где есть магазины IKEA. Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.

IKEA должна была начать онлайн-распродажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. Как отмечалось в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте было временно недоступно. Там также заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Нина Ташевская
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