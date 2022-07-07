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Путин рассказал о «хороших видах» на урожай

Президент России Путин заявил, что в стране ожидается урожай пшеницы в 130 миллионов тонн

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин рассказал, что у России «хорошие виды» на урожай пшеницы. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, в стране в нынешнем году ожидается урожай на уровне 130 миллионов тонн пшеницы.

Также Путин заявил, что страны Запада усугубили мировой продовольственный кризис, закрыв собственные проблемы. При этом они, по мнению президента, перекладывают вину за происходящее на Россию.

По итогам 2021 года Россия заняла третье место в мире по показателю производства пшеницы с результатом 73 миллиарда тонн и первое по экспорту — 7,3 миллиарда долларов, что составило 13,1 процента от общемирового показателя.

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Платон Щукин
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