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Германия задумалась о залезании в долги из-за России

Власти Германии задумались о необходимости залезть в долги из-за риска нехватки газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Германии задумались о необходимости залезть в долги в случае полного прекращения поставок газа из России, пишет Bloomberg.

По словам собеседников издания в правительстве, Берлин готов отказаться от возвращения к принципу «черного нуля» в государственных заимствованиях, предполагающую максимально возможное сокращение уровня госдолга — вплоть до сумм, необходимых для обслуживания прежних обязательств.

Одним из главных идеологов такого подхода в бытность министром финансов считался нынешний канцлер Олаф Шольц. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса властям страны пришлось временно отказаться от политики «черного нуля» ради увеличения расходов на поддержку национальной экономики.

С необходимостью отказаться от возврата к жесткой бюджетной дисциплине согласны многие члены правительства. При этом они уверены, что озвученная Москвой версия о сокращении поставок из-за технических проблем на компрессорной станции «Портовая» является не более чем предлогом для подготовки к полному прекращению поставок.

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Платон Щукин
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