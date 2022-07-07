Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Парламент Финляндии усилит охрану границы с Россией

Парламент Финляндии решил усилить охрану границы с Россией из-за «гибридных угроз»

Фото: Essi Lehto / Reuters

Парламент Финляндии решил усилить охрану границы с Россией из-за «гибридных угроз», якобы исходящих с ее стороны. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление консультанта министерства внутренних дел страны Анне Иханус.

Усиление пройдет в рамках «Закона о защите государственных границ» и принятой в его рамках поправки. Она облегчит строительство более прочных ограждений вдоль 1300-километровой границы между Россией и Финляндией.

Издание утверждает, что планы усилить границу связаны с опасениями, будто Москва может использовать потоки беженцев для оказания политического давления на соседние европейские страны. Это происходило в 2021 году на границе Белоруссии с рядом стран ЕС, когда после введения жестких санкций президент республики Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционные потоки в Европу. Из-за возникшего кризиса к границе съехались тысячи людей, многие из которых пытались нелегально проникнуть в Польшу, Литву или Латвию.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Эскизы Карла Лагерфельда продали на аукционе за 23 миллиона рублей
Сомнолог предложила эффективные способы побороть бессонницу
Путин заявил о десятилетиях агрессии коллективного Запада
Российского полковника из Военно-воздушной академии заподозрили в коррупции
Россиянам дали совет по инвестициям в криптовалюту
Путин оценил договороспособность России по Украине
Путин указал на ненужность России Западу
Путин порассуждал о сломе миропорядка из-за политики Запада
Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.