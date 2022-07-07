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Полицейского из Уфы осудят за вымогательство мяса и бетона

Полицейского из Уфы осудят за взятки и вымогательство мяса и бетона

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Уфе бывший начальник отдела полиции Иглинского района предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и превышении полномочий — в частности, ему вменяют взятки от коллег, коммерсанта и фермера. У последнего правоохранитель путем вымогательства получил еще 250 килограммов мяса и партию раствора бетона для ремонта якобы отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 7 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, расследование дела завершено, вскоре фигурант предстанет перед судом. 42-летнему бывшему начальнику отдела полиции Иглинского района вменяют получение взятки в 1,5 миллиона рублей — за эту сумму полицейский помог вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Коммерсант подозревался в мошенничестве, проверка по этому факту велась силами отдела, который возглавлял обвиняемый.

Также фигурант получил от двоих коллег взятки 850 и 600 тысяч рублей за помощь в продвижении по службе. На самом деле обвиняемый не планировал им помогать, а просто присвоил себе деньги.

Начальник отдела получил от местного фермера 1,2 миллиона рублей за «оказание содействия в получении земельного участка в предпринимательских целях», но в этом случае он также не предпринимал никаких действий, а лишь присвоил себе деньги. Позже у этого же фермера мужчина получил партию бетона якобы для ремонта полов на территории отдела полиции и 250 килограммов мяса, за которые обещал заплатить 82 тысячи рублей, но не заплатил.

Преступления были выявлены силами сотрудников Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Леонид Микуляк
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