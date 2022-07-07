Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов

Rambler&Co: 38 процентов россиян сочли креативные индустрии драйвером развития регионов

Медиахолдинг Rambler&Co в преддверии проведения форума «Российская креативная неделя» (7-10 июля, Парк Горького) выяснил у интернет-пользователей, как они относятся к креативным индустриям и какие из них считают важными для страны.

Почти две трети россиян (63 процента) знают, что такое креативные индустрии и могут их перечислить. Остальные испытывают трудности при ответе на этот вопрос.

Самым важным качеством для креативного специалиста 32 процента респондентов называют творческое начало. На втором и третьем местах — коммуникабельность и уверенность в себе (по 17 процентов). 13 процентов считают, что необходима стрессоустойчивость, по 8 процентов – насмотренность и перфекционизм. Умение организовывать свое время (тайм-менеджмент) выбрали 5 процентов респондентов.

Россияне выделили несколько креативных индустрий, которые, по их мнению, наиболее перспективны с точки зрения экономического роста страны. Это разработка ПО (18 процентов), исследования и разработки, в том числе в сфере организации социальных, технологических и экономических систем (14 процентов), архитектура и урбанистика (8 процентов), дизайн (8 процентов), образование по креативным специальностям (8 процентов). Остальные направления набрали совокупно 33 процента — это такие, как производство кино-, анимационной и иной видеопродукции; медиа, журналистика, производство рекламы, телевизионных, радио- и интернет-вещательных программ; мода; детские игры и игрушки; изобразительное, визуальные и исполнительские искусства, включая театр и фестивальную деятельность; музыка и саунд-дизайн, а также литература и издательское дело.

Респонденты также ответили на вопрос, какие индустрии уже достаточно развиты и могут быть конкурентоспособными на международном рынке — снова лидирует разработка ПО (17 процентов), исследования и разработки, в том числе в сфере организации социальных, технологических и экономических систем (9 процентов), и совсем другие сферы — гастрономия (9 процентов), изобразительные искусства (9 процентов) и театр (8 процентов). Каждый из остальных ответов набрал менее 8 процентов голосов.

При этом 38 процентов россиян уверены, что именно креативные индустрии могут стать новым драйвером интеграции российских регионов. Треть не готова давать прогнозы и 29 процентов пока в этом сомневаются.

2022 год для креативных профессий большинство (34 процента) считают непростым периодом. Для четверти (25 процентов) ничего не поменялось, пятая часть (20 процентов) уверены, что, напротив, это удобный момент для самореализации. 21 процент отмечают, что для внутреннего рынка страны 2022 год — это время возможностей.

Опрос проходил на медиаресурсах крупнейшего российского холдинга Rambler&Co с 22 по 29 июня 2022 года, охват составил более 200 000 пользователей, среди которых 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин в возрасте 18-45 лет.