Wildberries ответила на заявления властей о продаже контрафакта

В Wildberries отрицают заявления Минпромторга о продаже контрафакта

Компания Wildberries, которую ранее назвали в Минпромторге каналом сбыта контрафакта, отрицает продажу подобной продукции. Соответствующий комментарий по поводу заявлений властей в пресс-службе маркетплейса предоставили ТАСС.

«Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке», — ответили в организации. Также в компании указали, что разрабатывают систему выявления контрафакта «на основе искусственного интеллекта».

С заявлением о том, что на Wildberries продается контрафакт, ранее выступил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случае продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. При этом компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией, добавил чиновник.