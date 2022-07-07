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Wildberries ответила на заявления властей о продаже контрафакта

В Wildberries отрицают заявления Минпромторга о продаже контрафакта

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Компания Wildberries, которую ранее назвали в Минпромторге каналом сбыта контрафакта, отрицает продажу подобной продукции. Соответствующий комментарий по поводу заявлений властей в пресс-службе маркетплейса предоставили ТАСС.

«Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке», — ответили в организации. Также в компании указали, что разрабатывают систему выявления контрафакта «на основе искусственного интеллекта».

С заявлением о том, что на Wildberries продается контрафакт, ранее выступил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случае продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. При этом компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией, добавил чиновник.

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Платон Щукин
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