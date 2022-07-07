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В Киеве заявили о подготовке украинских военных в Великобритании

Замглавы ГОУ Генштаба ВСУ Громов заявил о подготовке украинских военных в Великобритании

Фото: Edgar Su / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку в Великобритании. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящий момент более тысячи украинских военных «совершенствуют навыки» в Соединенном Королевстве. Замглавы ГОУ также добавил, что недавно часть бойцов ВСУ прошла курс обучения в Германии, который позволил им «овладеть оружием, предоставленным партнерами».

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что в стране готовы обучать украинских военнослужащих использованию новой боевой техники. По ее словам, на сегодняшний день на эту тему ведутся интенсивные переговоры.

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Алевтина Запольская
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