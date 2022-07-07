Ситуацию со ввозом «серых» автозапчастей в Россию оценили

Вице-президент НАС Шапарин заявил о сложности параллельного импорта автозапчастей

Сейчас параллельный импорт не может справиться с дефицитом запчастей для зарубежных автомобилей, считает вице-президент Национального Автомобильного Союза (НАС) Антон Шапарин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил ситуацию со ввозом «серых» автозапчастей в Россию.

Сложности ремонта

Вице-президент НАС заявил, что из-за ухода из России некоторых автомобильных компаний, автовладельцы столкнулись с проблемами при ремонте своих транспортных средств. «Люди идут ремонтировать машину по гарантии в дилерскую сеть, где они ее купили. Уже дилеру представительство компенсирует ремонт. Сейчас получается, что человек столкнулся с неисправностью, автомобилю нужен гарантийный ремонт, он приезжает к дилеру, а там выясняется, что никакого гарантийного ремонта не будет», — указал Шапарин.

Он объяснил, что дилеры не могут провести ремонт в установленные законодательством сроки в силу нехватки запчастей. «Далее человек идет в суд и по закону о защите прав потребителя у дилера отсуживает стоимость машины, плюс судебный штраф. Так что дилеры сейчас активно выступают за поправки к закону о защите прав потребителей, которые будут в их интересах», — сообщил автоэксперт.

Решение проблемы

Параллельный импорт пока не может решить проблему, высказался Шапарин. «У нас есть дефицит запчастей. Параллельный импорт не работает, потому что у нас есть прямые ограничения в законодательстве, которые не дают возможность его организовать. В регламенте Таможенного союза в норме 018/2011 прямо черным по белому написано, что сертификат для поставки запчастей можно получить только если ты предоставишь в органы сертификации документ о том, что ты эти запчасти купил не где-нибудь, а на заводе производителя этой запчасти», — объяснил специалист.

Он добавил, что ситуация с ввозом импортных машин тождественна. «У нас сертификат для ввоза автомобилей может получить исключительно правообладатель и больше никто», — указал Шапарин.

При этом проблему можно решить, считает он. «На самом деле разрешается она достаточно легко. Необходимо внести поправки в постановление правительства №855, которыми будет введен новый особый режим выпуска и ввоза автомобилей и автозапчастей из-за рубежа», — предложил вице-президент НАС.

В марте власти заявили, что после 24 февраля резко выросло число российских предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем. На круглом столе «Санкции 2022: как бизнесу выжить и развиваться на азиатском треке» в Общественной палате было отмечено, что больше других в сотрудничестве с КНР нуждаются автодилеры, которые ранее работали в основном с европейскими и японскими брендами, а также предприятия химической и пищевой промышленности, потерявшие поставки сырья из Евросоюза.