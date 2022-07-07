В Москве третий день подряд зафиксировали рост числа заболевших COVID-19

Оперштаб третий день подряд фиксирует рост числа заболевших COVID-19 в Москве

В Москве третий день подряд наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, за сутки в столице выявили 607 случаев заражения инфекцией, что на 52 случая больше, чем 6 июля, и на 268 случаев больше, чем 5 июля. Со 2 по 5 июля число зафиксированных случаев заболевания сокращалось.

По состоянию на 7 июля число выявленных заражений впервые с 28 апреля превысило 600 случаев. При этом число зафиксированных смертей от заболевания продолжает снижаться.

Ранее сообщалось, что вызванный COVID-19 иммунный ответ может повредить кровеносные сосуды мозга.