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Андрей Белоусов обсудил с регионами поддержку малого бизнеса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание с региональными властями
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел селекторное совещание с представителями региональных и федеральных органов власти по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

В ходе совещания Андрей Белоусов обсудил с представителями региональных и федеральных органов власти вопросы совершенствования поддержки малого и среднего бизнеса. Были затронуты аспекты технологического присоединения МСП к сетям ресурсоснабжающих организаций, доступности заемных средств для развития, цифровизации мер поддержки на платформе «МСП.РФ».

По состоянию на сегодняшний день на цифровой платформе, созданной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», зарегистрировано более 115 тысяч уникальных пользователей, представлены 18 онлайн-сервисов и более 130 региональных мер поддержки бизнеса. Более 52 процентов зарегистрированных пользователей имеют привязанную к сайту «Госуслуги» информацию о своем бизнесе, что позволяет платформе предлагать предпринимателям подходящие сервисы в зависимости от региона и сферы деятельности предприятия. Более трети предпринимателей на «МСП.РФ» – это люди до 35 лет.

«С февраля коллегами была проделана большая работа. За короткое и притом весьма непростое время темп развития платформы набран очень высокий», – отметил Андрей Белоусов. Первый вице-премьер обратил внимание на важность обратной связи от предпринимательской среды и поручил изучить востребованность реализуемых федеральных мер господдержки при помощи бизнес-объединений.

На основе анализа обращений предпринимателей за поддержкой Минэкономразвития и Корпорация МСП определили наиболее востребованные региональные меры. Ими стали консультации по созданию и ведению своего дела, размещение и продвижение на маркетплейсах, финансовое моделирование и создание бизнес-планов, маркетинг и содействие участию в закупках, включение в реестр социальных предпринимателей, гранты для них и молодых представителей бизнеса. С этих услуг начат процесс стандартизации мер поддержки для всех регионов страны.

На сегодняшний день меры поддержки могут различаться в зависимости от территории по некоторым параметрам, таким как пакет необходимых документов, механизм получения, сроки предоставления и так далее. Стандартизация первых восьми сервисов и услуг завершится до конца 2022 года. Кроме того, исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин предложил расширить на цифровой платформе сервис «Конструктор документов», что особенно важно для микробизнеса и начинающих предпринимателей.

Андрей Белоусов по итогам обсуждения поручил Корпорации МСП совместно с деловыми объединениями оценить удовлетворенность пользователей работой платформы и активизировать работу регионов по выводу их мер поддержки на «МСП.РФ». На сегодняшний день на платформе представлены меры поддержки 14 регионов, планируется интеграция по ещё 18 регионам.

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Татьяна Романова
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