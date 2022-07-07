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Самую высокую статую Христа установят в Армении

Пашинян предварительно одобрил установку в Армении самой высокой статуи Христа

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters

Правительство Армении предварительно одобрило установку статуи Иисуса Христа на горе Атис Гагиком Царукяном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

«Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению», — объяснил Пашинян.

По его словам, соответствующие ведомства должны обсудить возведение монумента и принять решение. Он также выразил надежду, что проект будет продвигаться вперед, как и было запланировано.

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Анастасия Заикина
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