Самую высокую статую Христа установят в Армении

Пашинян предварительно одобрил установку в Армении самой высокой статуи Христа

Правительство Армении предварительно одобрило установку статуи Иисуса Христа на горе Атис Гагиком Царукяном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

«Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению», — объяснил Пашинян.

По его словам, соответствующие ведомства должны обсудить возведение монумента и принять решение. Он также выразил надежду, что проект будет продвигаться вперед, как и было запланировано.