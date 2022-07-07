Названы сроки поиска нового премьер-министра Великобритании

Политолог Ананьева допустила, что выборы нового премьера Британии займут два-три месяца

Процедура поиска нового премьер-министра Великобритании будет весьма длительной и может занять два-три месяца. Такие сроки назвала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Лентой.ру».

Она пояснила, что выбор нового главы правящей Консервативной партии будет проходить в несколько туров.

Кроме того, Бориса Джонсона могут сместить и с должности временно исполняющего обязанности премьера, заменив его на другого чиновника, допустила политолог. Этот вопрос будет решен в понедельник, когда будут избраны новые члены руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемого Комитета 1922). «Там будет решаться вопрос, что делать дальше — оставлять Джонсона в качестве исполняющего обязанности или нет», — рассказала она.

Джонсон покинул свой пост 7 июля. Такое решение он принял на волне отставок ряда членов британского кабинета министров. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера.