Главы ФБР и MI5 предупредили о растущей угрозе со стороны Китая

Главы ФБР и MI5 предупредили, что Китай пытается заполучить западные технологии

Китай представляет угрозу для интересов Великобритании и США, предупредили директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум, пишет Reuters.

По словам Рэя, китайское правительство «пытается изменить мир» и вмешивается в политику Вашингтона и их союзников. В частности, он обвинил Пекин во вмешательстве в выборы Конгресса в Нью-Йорке в 2022 году, поскольку китайская сторона не хотела победы кандидата, который выступал с критикой в ее адрес.

Кроме того, утверждает Рэй, Пекин использует все возможные инструменты, чтобы заполучить западные технологии. Комментируя ситуацию на Тайване, Рэй отметил, что Китай может попытаться «захватить его силой», что приведет «к одному из самых ужасных сбоев в бизнесе, которые когда-либо видел мир».

Маккаллум, в свою очередь, отметил, что в МI5 количество расследований, связанных с Китаем, с 2018 года возросло в семь раз. Кроме того, за последний год Великобритания поделилась разведданными с 37 странами, чтобы они смогли защититься от кибершпионажа со стороны Пекина.

Тем не менее в посольстве Китая в Великобритании, комментируя изданию высказывания Маккаллума и Рэя, заявили, что обвинения в адрес Пекина со стороны представителей разведывательных ведомств являются безосновательными.

