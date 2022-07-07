В США высказались о возможности поставок Киеву танков

Представитель Госдепа США Джонс высказался о возможности поставок танков Киеву

Вашингтон не желает раскрывать конкретные детали дискуссий Запада о возможности поставок танков Украине, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов, отказывается ли Вашингтон поставлять Киеву танки. «Я не хочу вдаваться в подробности относительно дискуссий о конкретных видах вооружений», — высказался политик. Представитель Госдепа уточнил, что на саммите в Испании члены НАТО дали понять, что готовы поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Ранее стало известно о планах правительства Испании отправить Украине старые немецкие танки Leopard 2. Речь идет о поставках 40 боевых машин, произведенных в 1990-х годах. Издание Business Insider отмечает, что танки настолько обветшали, что на приведение их в боеспособное состояние потребовались бы месяцы.