ФСБ уличила следователя по особо важным делам во взятке от сутенеров

В Воронеже суд арестовал до сентября сына прокурора за взятку в 3 млн рублей от сутенеров

Коминтерновский районный суд Воронежа арестовал до 3 сентября следователя по особо важным делам и сына экс-прокурора региона Максима Бояркина, которого сотрудники ФСБ уличили в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки на основании материалов ФСБ. По данным следствия, Бояркин, занимавшийся расследованием дела об организации занятий проституцией, получил три миллиона рублей от сутенеров, обвиняемых в совершении преступления. За вознаграждение следователь освободил фигурантов дела из СИЗО.

Бояркин дослужился до звания подполковника юстиции, коллеги охарактеризовали его, как положительного и опытного сотрудника. Он был признан лучшим следователем, начальство его ценило. Бояркина уволили в связи с нарушением устава в мае, но он потом судился, пытаясь восстановиться на службе.

Он расследовал дело банды, контролировавшей в Воронеже сеть борделей, чьи проститутки оказывали сексуальные услуги в банях, гостиницах и на улицах. Преступную группу осенью 2015 года организовал бывший сотрудник МВД Александр Нагорный и три его подельника, всего в нее входило 16 человек. Идет судебное разбирательство.