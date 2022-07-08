В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку

В доме стрелявшего в экс-премьера Японии Абэ нашли взрывчатку

В доме 41-летнего Тэцуя Ямагами, совершившего покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, обнаружили взрывчатые вещества. Об этом пишет Reuters со ссылкой на японские СМИ.

В результате полученных ранений Абэ скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь несколько часов. Политик поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.

По дороге в больницу Абэ остановилась сердце, но врачам удавалось его реанимировать. Несколько часов он провел в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови. Он скончался в 17:03 по местному времени (11:03 МСК).