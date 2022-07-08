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Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ

Путин, Медведев и другие политики высказали соболезнования в связи с убийством Синдзо Абэ
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Toru Hanai / Reuters

Президент России Владимир Путин, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, члены Совета Федерации и Госдумы высказали соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого в пятницу, 8 июля, во время предвыборного мероприятия в городе Нара расстрелял моряк Сил самообороны страны. Они отметили профессионализм и дипломатические качества Абэ, указав, что он был сильным политиком, одним из немногих, кто выступал за связи с Россией и поддержание мира.

Владимир Путин: «Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля»

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ.

Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами

Владимир Путинпрезидент России

Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых проявлялись его «прекрасные личные и профессиональные качества».

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — заключил президент.

Дмитрий Песков: «Абэ был патриотом Японии»

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле глубоко опечалены известием о гибели Синдзо Абэ и решительно осуждают покушение на него.

По словам Пескова, Абэ всегда отстаивал интересы Японии, но предпочитал делать это дипломатическим путем, за столом переговоров.

Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Дмитрий Медведев: «Один из немногих, кто выступал за развитие связей с Россией»

Организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб Абэ, должны понести неизбежное и самое суровое наказание, заявил замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Лично знаю Синдзо Абэ как одного из немногих японских политиков, выступавших за последовательное развитие и углубление связей с Россией на всех уровнях. Приносим свои соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, Либерально-Демократической партии, всему японскому народу

Дмитрий Медведевзамглавы Совбеза России

Медведев отметил, что в цивилизованном мире нет и не может быть оправдания терроризму и экстремизму. По его словам, в борьбе с подобным криминалом должны объединить усилия все политические силы вне зависимости от их программных установок и государственной принадлежности.

Александр Башкин: «Абэ как никто близко подошел к восстановлению отношений с Россией»

Как заявил сенатор Александр Башкин, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ очень близко подошел к восстановлению дружеских отношений двух стран.

По словам Башкина, новый премьер Фумио Кисида «все отношения уничтожил».

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29 марта 2022

Константин Косачев: «Ужасные новости из Японии»

Свои соболезнования выразил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов. Вечная память!» — написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Чепа: «Уходит плеяда сильных политиков»

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, «серьезных» политиков в мире становится все меньше.

Сегодня мы можем наблюдать, что политические лидеры многих стран явно слабые. И, к сожалению, это подчас приводит к трагическим последствиям. Уходит та плеяда сильных политиков, которые влияли на ситуацию, могли контролировать ее и у себя в стране, и в мире. Абэ был сильный политик, он делал довольно много для поддержания мира в регионе и в мире

Алексей Чепапервый зампред комитета ГД по международным делам

Чепа добавил, что не видит перспектив для улучшения отношений России и Японии, которые сегодня являются «очень сложными».

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после того, как врачи несколько часов боролись за его жизнь. Покушение на него было совершено утром 8 июля во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара: к политику со спины подошел бывший моряк Сил самообороны Японии и выстрелил в него из дробовика. Свои действия он объяснил недовольством политикой бывшего премьера. Абэ было 67 лет.

Синдром отмены: Россия
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Майя Гавашели
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