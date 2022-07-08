Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Президент России Владимир Путин, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, члены Совета Федерации и Госдумы высказали соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого в пятницу, 8 июля, во время предвыборного мероприятия в городе Нара расстрелял моряк Сил самообороны страны. Они отметили профессионализм и дипломатические качества Абэ, указав, что он был сильным политиком, одним из немногих, кто выступал за связи с Россией и поддержание мира.
Владимир Путин: «Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля»
Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ.
Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами
Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых проявлялись его «прекрасные личные и профессиональные качества».
«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — заключил президент.
Дмитрий Песков: «Абэ был патриотом Японии»
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле глубоко опечалены известием о гибели Синдзо Абэ и решительно осуждают покушение на него.
По словам Пескова, Абэ всегда отстаивал интересы Японии, но предпочитал делать это дипломатическим путем, за столом переговоров.
Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития
Дмитрий Медведев: «Один из немногих, кто выступал за развитие связей с Россией»
Организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб Абэ, должны понести неизбежное и самое суровое наказание, заявил замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Лично знаю Синдзо Абэ как одного из немногих японских политиков, выступавших за последовательное развитие и углубление связей с Россией на всех уровнях. Приносим свои соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, Либерально-Демократической партии, всему японскому народу
Медведев отметил, что в цивилизованном мире нет и не может быть оправдания терроризму и экстремизму. По его словам, в борьбе с подобным криминалом должны объединить усилия все политические силы вне зависимости от их программных установок и государственной принадлежности.
Александр Башкин: «Абэ как никто близко подошел к восстановлению отношений с Россией»
Как заявил сенатор Александр Башкин, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ очень близко подошел к восстановлению дружеских отношений двух стран.
По словам Башкина, новый премьер Фумио Кисида «все отношения уничтожил».
Константин Косачев: «Ужасные новости из Японии»
Свои соболезнования выразил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов. Вечная память!» — написал он в своем Telegram-канале.
Алексей Чепа: «Уходит плеяда сильных политиков»
Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, «серьезных» политиков в мире становится все меньше.
Сегодня мы можем наблюдать, что политические лидеры многих стран явно слабые. И, к сожалению, это подчас приводит к трагическим последствиям. Уходит та плеяда сильных политиков, которые влияли на ситуацию, могли контролировать ее и у себя в стране, и в мире. Абэ был сильный политик, он делал довольно много для поддержания мира в регионе и в мире
Чепа добавил, что не видит перспектив для улучшения отношений России и Японии, которые сегодня являются «очень сложными».
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после того, как врачи несколько часов боролись за его жизнь. Покушение на него было совершено утром 8 июля во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара: к политику со спины подошел бывший моряк Сил самообороны Японии и выстрелил в него из дробовика. Свои действия он объяснил недовольством политикой бывшего премьера. Абэ было 67 лет.