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Госдума рассмотрит законопроект оперативного взаимодействия банков и полиции

Госдума рассмотрит законопроект оперативного противодействия банков и полиции мошенникам

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock

Госдума рассмотрит законопроект оперативного взаимодействия банков и полиции, направленный на противодействие мошенникам. Предполагается, что МВД получит возможность более оперативно расследовать преступления в финансовом секторе, в том числе хищение денег с кредитных карт граждан. Текст проекта размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество».

Согласно пояснительной записке, на данный момент сроки взаимодействия между МВД и кредитными организациями по мошенничествам и схожим инцидентам составляют 30 дней, что усложняет процесс расследования таких преступлений.

Для улучшения эффективности борьбы с мошенниками предлагается внести в Федеральный закон «О национальной платежной системе» дополнения в части передачи Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления денежных переводов без согласия клиента. Такая передача данных будет осуществлена на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России. Сотрудники МВД смогут получить доступ к системе ФинЦЕРТ, в которой будет содержаться ряд данных, необходимых полиции для работы.

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