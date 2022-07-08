Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России предсказали рост цен на пиво

И.о. президента AB InBev Efes Дурдыев предсказал рост цен на пиво в России

Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил РИА Новости, что сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены на пиво.

«Что касается роста цен, то он безусловно, будет происходить, но, если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции», — предсказал он.

Собеседник агентства также отметил, что сначала рост цен спровоцировало закрытие в пандемию портов Китая, однако в этом году отрасль столкнулась с дополнительными вызовами.

По мнению специалиста, в этом году рост цен на пиво может составить порядка 10-15 процентов для продукции в стекле, 40-50 процентов для пластика и 50-60 процентов для алюминия.

Другой важный вопрос — отсутствие на российском рынке хмеля, без которого нельзя добиться желаемого вкуса и аромата продукции. «Сейчас хмель возможно закупать в Турции, мы пытаемся наладить поставки, но полного спектра используемых и необходимых нам сортов там, к сожалению, нет», — пояснил Дурдыев.

Ранее сообщалось, что российские производители говядины несут убытки из-за слишком низких цен на мясо, которые обеспечиваются за счет импорта. Если они не получат поддержки, то производство этого вида мяса в стране начнет сокращаться.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Союзные силы ликвидировали колонну с грузинскими наемниками под Северском
Раскрыты причины ажиотажного спроса на недвижимость в Дубае среди москвичей
Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего премьера Японии
Россияне оценили надежность своих браков
Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве после развода
Российский суд заочно арестовал экс-главу разорившегося банка
Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
Стало известно о тяжелом состоянии бывшего премьера Японии после нападения
В Германии допустили закрытие школ из-за перебоев в поставках газа
Бывший японский премьер Абэ получил ранение при нападении неизвестного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.