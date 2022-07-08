Медведев прокомментировал убийство Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был одним из немногих политиков, выступавших за развитие и углубление связей с Россией. Организаторы и исполнители преступления, которое повлекло его гибель, должны понести самое суровое наказание. Такой комментарий дал зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Единой России».
По словам политика, в цивилизованном мире нет и не может быть оправдания терроризму и экстремизму. Кроме того, в борьбе с подобным криминалом необходимо объединять усилия всем политическим силам вне зависимости от их программных установок, добавил Медведев.
Зампред Совбеза России выразил соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, а также Либерально-Демократической партии и всему японскому народу.
8 июля стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Политик поступил в тяжелом состоянии в медучреждение города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.